الخارجية الأمريكية: واشنطن مازالت تتطلع بإيجابية للتعاون مع روسيا في سوريا

أعلن مصدر رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مازالت تقيم التعاون مع روسيا في سوريا إيجابيا.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky روسيا ستساعد سوريا في إعادة إعمار البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات وخطوط الاتصال

واشنطن — سبوتنيك . وقال المصدر: "مازلنا ننظر للتعاون مع روسيا بإيجابية. هناك بعض المشاكل لكن مازلنا ننظر لذلك بإيجابية. بما في ذلك بساحة جنيف".

وأضاف: "نحن مستعدون لتقديم أي دعم للأمم المتحدة، للعمل مع روسيا لتحيقي الانتقال السلس للسلطة في سوريا".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة مازالت لا ترى الرئيس الأسد في مستقبل سوريا السياسي، لكنها ترى أن عملية انتقال السلطة ستتطلب بعض الوقت.