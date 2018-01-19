"غازبروم" تحصل على ترخيص بناء الخط الثاني في الجزء البحري من "التيار التركي"

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية عن حصولها على تصريح من السلطات التركية لبناء الخط الثاني في الجزء البحري لمشروع "التيار التركي".

موسكو — سبوتنيك . جاء في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة لتصريح رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" أليكسي ميللر: "يجري تنفيذ مشروع "التيار التركي" على قدم وساق ووفقا للخطة يجري تنفيذه في وقت واحد في ثلاث مناطق… على الشاطئ في روسيا وفي تركيا، وكذلك في البحر الأسود. تم وضع أكثر من 760 كم في المجموع للخطين. بناء القسم القريب من الشاطئ في روسيا يقترب من الانتهاء. بدأ العمل في موقع بناء محطة الاستقبال في تركيا".

وأضاف: اليوم تم الحصول على تصريح لوضع الخط الثاني في المنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية التركية. بهذا الشكل تم الحصول على جميع التصاريح الضرورية من حكومة جمهورية تركيا لوضع الأنابيب البحرية لـ "التيار التركي".

الآن من المؤكد أن خطي أنابيب الغاز سيتم تشغيلهما في الفترة حتى نهاية عام 2019".