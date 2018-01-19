روسيا: تحميل سوريا مسؤولية استخدام سلاح كيميائي هدفه إنقاذ الإرهابيين

قالت الخارجية الروسية اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني، إن الوثيقة الأميركية حول الموقف الروسي من السلاح الكيميائي في سوريا تشوه الوضع الحقيقي القائم حول التحقيق بشأن الكيميائي في سوريا.





وجاء في بيان الوزارة: "الجيش السوري، بعد تحقيق انتصار واثق، لا جدوى له أن يلجأ لاستخدام القذائف الكيميائية، من أجل تحقيق تقدم خلال الاشتباكات، وفي المقابل الحصول على رد فعل شديد من قبل المجتمع الدولي".





كما دعت روسيا مجلس الأمن الدولي لتقييم فحوى محاولات الولايات المتحدة فرض تصور خاطئ على المجتمع الدولي حول المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سوريا.





وجاء في البيان: "مدعو مجددا الشركاء في مجلس الأمن الدولي لإبداء التعقل والتقييم بشكل موضوعي فحوى المحاولات الأمريكية بفرض تصور خاطئ على المجتمع الدولي حول الهجمات الكيميائية في سوريا".





كما أشارت الوزارة إلى أن الوثيقة الأمريكية حول الموقف الروسي من السلاح الكيميائي في سوريا تشوه الوضع الحقيقي القائم حول التحقيق بشأن الكيميائي في سوريا.





وجاء في البيان: "للأسف، عند صياغة هذه الوثيقة، لجأ زملائنا الأمريكيين إلى تشويه الحقائق والتلاعب بها بشكل واضح".