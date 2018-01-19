زلزال قوته 6.6 درجة يضرب سواحل المكسيك

ضرب زلزال قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر أحد سواحل المكسيك، اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني.

© AP Photo/ Marco Ugarte ارتفاع عدد ضحايا زلزال المكسيك.. وخسائر بالمليارات

صرحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 6.6 درجة ضرب منطقة قبالة ساحل منطقة "لوريتو" في ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، وفقا لوكالة "رويترز".

ولفتت الهيئة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.