"قوات سوريا الديمقراطية" تعتقل الشبان لزجهم في "معركة عفرين"

أكدت مصادر أهلية في محافظة الحسكة السورية أن الوحدات الكردية تقوم بحملة اعتقالات واسعة، لسوق وتجنيد الشبان في مختلف أنحاء المحافظة بهدف زجهم في صفوفها وسوقهم إلى المناطق الساخنة لاسيما منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

وأوضحت المصادر لمراسل " الوطن أون لاين " السوري أن الوحدات الكردية قامت أيضا باعتقال ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ التابعين لما يسمى "هيئة التعليم" التابعة "للإدارة الذاتية" الكردية لسوقهم ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍلاﺟﺘﻤﺎﻉ بهم الذي تمت ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ "غير الحكومية" للفصل الدراسي الثاني.

وفي سياق متصل، أرسلت الحكومة التركية تعزيزات إضافية ضمت 10 حافلات تحمل عناصرا من القوات الخاصة، إلى ولاية هطاي التركية لدعم الوحدات التركية العاملة على الحدود مع سوريا.

وبحسب وكالة "الأناضول"، أقيمت تحصينات جديدة حول المخافر الحدودية التركية في هطاي، المقابلة لعفرين السورية، التي يسيطر عليها مسلحون أكراد تابعين لـ"ب ي د/ بي كا كا".