وزير ألماني سابق: لن تحدث كارثة إذا فشلت ميركل في تشكيل حكومة ائتلافية

قال فولفجانج شيوبله، وزير المالية الألماني السابق، إن بلاده لن تغرق في أزمة سياسية إذا أخفقت مساعي المستشارة أنغيلا ميركل لتشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

وأضاف شيوبله، الذي تخلى عن منصب وزير المالية ليصبح رئيس مجلس النواب "البوندستاغ" بعد انتخابات العام الماضي، "إذا نجحت الجهود فهو أمر طيب… إذا لم تنجح فالأمر أيضا لا يمثل كارثة".، حسب "رويترز".

ويصوت مندوبون من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل تيار يسار الوسط يوم الأحد المقبل على ما إذا كان على قادتهم المضي قدما في المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة ائتلافية مع المحافظين الذين تنتمي إليهم ميركل، بعدما توصلوا لاتفاق أولي الأسبوع الماضي.

وقال شيلوبه إن ألمانيا لا تزال "تعاني" من القرار الذي اتخذ في 2015 بفتح الحدود مما سمح بتدفق أكثر من مليون شخص سعيا للجوء.

وأضاف "لا نزال نعاني نتيجة لذلك، لا أريد التهوين من الأمر".