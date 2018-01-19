الخارجية الأمريكية: ملف إيران النووي سيتصدر جولة تيلرسون الأوروبية

© REUTERS/ Francois Lenoir تيلرسون يتوجه إلى أوروبا لبحث الوضع في سوريا

ومن المقرر أن يقوم تيلرسون بجولة أوروبية، الأسبوع المقبل، وفقا لوكالة "رويترز".

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة 19 يناير / كانون الثاني، عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن إيران ستهيمن على كثير من محادثات تيلرسون في أوروبا.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "سيتم التنسيق مع بريطانيا وفرنسا في جهودنا لسد الثغرات في الاتفاق النووي الإيراني".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، ذكرت، أمس الخميس 18 يناير / كانون الثاني، أن تيلرسون سيتوجه إلى أوروبا الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه سيجري مباحثات مع مسؤولين أوروبيين حول الملف الإيراني، قبل التوجه إلى سويسرا لحضور منتدى "دافوس" العالمي.