تقرير: ألمانيا تتجه نحو الموافقة على تطوير دبابات لتركيا

ذكرت مجلة "دير شبيغل"، اليوم الجمعة، أن الحكومة الألمانية تتجه نحو إعطاء الموافقة لشركة صناعة السلاح الألمانية "راينميتال" على تطوير دبابات "ليوبارد" التركية في خطوة أخرى نحو تطبيع العلاقات التي شابها التوتر مع أنقرة.

© AFP 2018/ Ozan Kose تركيا تدعو لبداية جديدة في العلاقات مع ألمانيا

وبحسب "رويترز"، فقد استأنف البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع المشاورات الحكومية الثنائية بعدما جرى تعليقها بعد اعتقال أنقرة الصحفي الألماني من أصل تركي دينيز يوجيل في فبراير/ شباط الماضي في قضية ما زالت مصدر خلاف بين البلدين.

جاء التحسن في العلاقات بعد الإفراج عن عدد من الألمان في تركيا واجتماع بين وزير الخارجية الألماني زيجمار غابرييل ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في ألمانيا في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت "شبيغل" إن جابرييل أصدر تعليمات لمكتبه عقب الاجتماع بوضع طلب تركيا بخصوص تحديث الدبابات على جدول الأعمال و"النظر بالإيجاب" فيه.

ولم ترد وزارة الخارجية الألمانية على طلب للتعليق.

وكان غابرييل أبلغ الصحفيين عقب الاجتماع مع تشاووش أوغلو بأن مبيعات السلاح الكبرى لتركيا ستظل بعيدة المنال إلى أن يتم حل قضية "يوجيل". لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن برلين ستنظر في طلب أنقرة بإضافة معدات حماية للدبابات الموجودة بالفعل.

وتود تركيا إضافة معدات لتحصين الدبابات من الشحنات الناسفة البدائية الصنع والألغام وتسعى للحصول على نظام استشعار يحمي المركبات من القذائف المضادة للدبابات.

وقالت "شبيغل" إن الموافقة المحتملة على تحديث الدبابات يعتبرها دبلوماسيون "تنازلا من أجل حل الأزمة مع تركيا وخطوة صوب ضمان الإفراج عن يوجيل الذي يعمل في صحيفة دي فيلت".

وتتهم تركيا يوجيل بنشر دعاية لصالح حزب العمال الكردستاني المحظور. وينفي يوجيل ذلك.