وزير الدفاع الأمريكي: "حزب الله" أحد التهديدات الرئيسية إلى جانب "داعش" والقاعدة

ووفقا للاستراتيجية الجديدة، ستقوم الولايات المتحدة بتطوير تحالفات ثابتة للحفاظ على ما تم تحقيقه في أفغانستان والعراق وسوريا، من أجل إلحاق الهزيمة بالإرهابيين لأمد طويل، وقطع قنوات دعمهم.

ونشر البنتاغون النسخة المختصرة من "استراتيجية الدفاع القومي"، التي تم رفع السرية عنها والتي تقع في 11 صفحة.

وهذه الوثيقة هي الأولى من هذا القبيل منذ عام 2014، وهي تحدد أولويات وزارة الدفاع الأمريكية، ما سينعكس على النفقات العسكرية التي سيطلبها البنتاغون.

وتعكس الاستراتيجية الجديدة عزم إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب التصدي لروسيا والصين.