المحكمة العليا الأمريكية توافق على البت في قرار ترامب بشأن حظر السفر

وسوف تستمع المحكمة، وأغلب قضاتها من المحافظين، إلى حجج أطراف النزاع القانوني في أبريل/نيسان، على أن تصدر حكما بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، بشأن ما إذا كانت تلك السياسة تنتهك قانون الهجرة الاتحادي، أو تنتهك بندا في الدستور الأمريكي يحظر التفرقة على أساس الدين، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.