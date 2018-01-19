قرار ألماني بشأن تسليح السعودية والإمارات

أوقفت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.

© AP Photo/ Markus Schreiber وزير ألماني سابق: لن تحدث كارثة إذا فشلت ميركل في تشكيل حكومة ائتلافية

وقررت ألمانيا وقف تصدير الأسلحة لكل من السعودية والإمارات، وذلك التزاما بـ "نتائج المباحثات الأولية" التي جرت لتشكيل ائتلاف حاكم جديد بين المحافظين والاشتراكيين، حسب دويتش فيلله

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة إن مجلس الأمن الاتحادي لا يمنح حاليا تراخيص بتصدير أسلحة "لا تتوافق مع نتائج المباحثات الأولية".

وأضاف المتحدث: "الحكومة الألمانية لن تمنح بعد ذلك تصاريح بتصدير أسلحة لهذه الدول مادامت تشارك في حرب اليمن".

وجرت مباحثات بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل ائتلاف حاكم.

وتقود السعودية تحالفا عربيا يقاتل في اليمن منذ عام 2015.

من بين الدول التي يضمها هذا التحالف الأردن ومصر والبحرين والكويت والإمارات والمغرب والسودان والسنغال.

وكانت السعودية والإمارات من بين أهم 10 دولة أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة إليها عام 2016.