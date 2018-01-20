أمريكا توافق على تزويد بلجيكا بـ 34 طائرة "إف-35"

وتشير التقارير، إلى أن الإشعار ببيع محتمل للمعدات مطلوب بموجب القانون ولا يعني أن البيع قد تم رسميا.
في سياق متصل، أشارت إحصائيات موقع "ستاتيستا" الألماني، إلى أن 4 دول عربية من بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في عام 2016.
وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الدول المستوردة للأسلحة الأمريكية في العالم لعام 2016، يليها العراق ثم أستراليا، وفقا للموقع.
وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في العالم، تليها قطر، بينما تأتي إسرائيل في المرتبة السادسة.
وتأتي إيطاليا وكوريا الجنوبية في المرتبة السابعة والثامنة، تليها المكسيك في المرتبة التاسعة، فيما تأتي المغرب في المرتبة رقم 11 بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في العالم.
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