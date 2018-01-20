أمريكا توافق على تزويد بلجيكا بـ 34 طائرة "إف-35"

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تصريحا بإمكانية تزويد بلجيكا بـ 34 قاذفة مقاتلة متعددة الوظائف من الجيل الخامس من طراز "إف-35" بمبلغ إجمالي قدره 6.53 مليار دولار، وفقا لوكالة التعاون في مجال الدفاع والأمن، التي تعتبر جزءا من البنتاغون.

واشنطن — سبوتنيك . وطلبت الحكومة البلجيكية، بالإضافة إلى الطائرات، أربعة محركات إضافية "برات آند ويتني إف 135" ، فضلا عن جميع المعدات اللازمة وقطع الغيار للمركبات القتالية.

وتشير التقارير، إلى أن الإشعار ببيع محتمل للمعدات مطلوب بموجب القانون ولا يعني أن البيع قد تم رسميا.

في سياق متصل، أشارت إحصائيات موقع "ستاتيستا" الألماني، إلى أن 4 دول عربية من بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في عام 2016.

وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الدول المستوردة للأسلحة الأمريكية في العالم لعام 2016، يليها العراق ثم أستراليا، وفقا للموقع.

وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في العالم، تليها قطر، بينما تأتي إسرائيل في المرتبة السادسة.

وتأتي إيطاليا وكوريا الجنوبية في المرتبة السابعة والثامنة، تليها المكسيك في المرتبة التاسعة، فيما تأتي المغرب في المرتبة رقم 11 بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في العالم.