هاكر مراهق يسرب بيانات 20 ألف ضابط أمريكي

نجح هاكر أمريكي يبلغ من العمر 18 عامًا في سرقة وتسريب البيانات الشخصية لنحو 20 ألف ضابطًا من بينهم ضباط من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.

© AP Photo/ Patrick Sison احذر...رسالة هاكر تغزو ملايين الحسابات في "فيسبوك"

وذكر أن موقع Metro البريطاني، فإنه بحسب ما علمته محكمة أمريكية فقد نجح مراهق أمريكي يدعى كين غامبل، في اختراق حسابات ضباط رفيعي المستوى وذلك بعد أن ضاق ذرعًا بفساد الحكومة الأمريكية، على حد وصفه.

وأوضح الموقع أن غامبل كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط عندما نجح في إتمام عملية سرقة البيانات الشخصية لكل من جون برينان رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية CIAآنذاك، وكذلك سرقة بيانات مارك جوليانو نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI.

وأسس غامبل جماعة أطلقت على نفسها Crackas With Attitude (CWA)، والتي أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات الإلكترونية التي أسفرت عن سرقة أرقام هواتف وحسابات شخصية.

وأشار الموقع إلى أن العديد من الوثائق الحساسة تم تسريبها من البريد الإلكتروني الشخصي للسيد برينان، من بينها 47 ورقة "سرية للغاية"، كما تمكن غامبل من استخدام البيانات الشخصية للسيد جوليانو للتحكم في البوابة الإلكترونية لإنفاذ القانون التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.