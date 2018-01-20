هاكر مراهق يسرب بيانات 20 ألف ضابط أمريكي

وأوضح الموقع أن غامبل كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط عندما نجح في إتمام عملية سرقة البيانات الشخصية لكل من جون برينان رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية CIAآنذاك، وكذلك سرقة بيانات مارك جوليانو نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI.
وأسس غامبل جماعة أطلقت على نفسها Crackas With Attitude (CWA)، والتي أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات الإلكترونية التي أسفرت عن سرقة أرقام هواتف وحسابات شخصية.
وأشار الموقع إلى أن العديد من الوثائق الحساسة تم تسريبها من البريد الإلكتروني الشخصي للسيد برينان، من بينها 47 ورقة "سرية للغاية"، كما تمكن غامبل من استخدام البيانات الشخصية للسيد جوليانو للتحكم في البوابة الإلكترونية لإنفاذ القانون التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
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