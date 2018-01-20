البنتاغون للكونغرس: أعداؤنا لا يجادلون حول الإنفاق العسكري

حثت وزارة الدفاع الأمريكية الكونغرس، أمس الجمعة، على اعتماد الميزانية الفيدرالية للبلاد، من أجل السماح بتمويل الإنفاق الدفاعي .

واشنطن — سبوتنيك . وكتبت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، على موقع تويتر:

إن أعدائنا لا يجادلون حول نفقات الدفاع والاستثمارات، ويجب اعتماد ميزانية العام المالي 2018 بالكامل.

ونشر البنتاغون، يوم الجمعة، استراتيجية دفاعية جديدة تنص على أن التهديدات الرئيسية للولايات المتحدة تأتي من روسيا والصين، التي تعتبر منافستها مهمة أولوية.

وتنتهي مدة القانون الحالي الخاص بتمويل الحكومة في منتصف ليلة يوم السبت بالتوقيت المحلى (08.00 بتوقيت موسكو). وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل منتصف الليل فان عمل الحكومة الأمريكية سيتوقف.

واعتمد مجلس النواب لمدة شهر الميزانية المؤقتة الرابعة منذ بداية السنة المالية في تشرين الأول/ أكتوبر، بيد أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يعوقون الميزانية، ويمكن أن يتم اعتماد عدد من الأحكام فقط 60 صوتا من أصل 100، في حين يتمتع الجمهوريون بـ 51 صوتا فقط، ويطالب الديمقراطيون بدمج إجراءات الهجرة في الميزانية المؤقتة، التي يقف ضدها الجمهوريون والبيت الأبيض.

وإذا لم يتوصل المشرعون إلى اتفاق قبل منتصف الليل، أنشطة الحكومة الأمريكية سوف تعلق، فإن ذلك يعني، أن جميع الموظفين الاتحاديين، الذين لا يكون تواجدهم في العمل ملزم لتوفير وظائف حاسمة، سيتم إرسالهم في إجازة غير مدفوعة الأجر إلى أن يتم حل المشكلة.