سباق مع الزمن في الكونغرس الأمريكي لتفادي توقف أنشطة الحكومة

محاولة الحد من النقاش حول مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأميركية فشلت في مجلس الشيوخ الأميركي.

© REUTERS/ Jim Lo Scalzo/Pool ترامب يطلب من الكونغرس 18 مليار دولار..والسبب

واشنطن- سبوتنيك .اصبح من الواضح أن أنصار مشروع القانون لن يستطيعوا الحصول على 60 صوتا اللازمة للحد من وقت النقاش ووضع الوثيقة على التصويت النهائي.

فإذا لم يتم اعتماد الوثيقة المتعلقة بتمويل الحكومة قبل منتصف الليل (08:00 بتوقيت موسكو)، ستضطر مؤسسات الدولة إلى الإغلاق.

هذا وقد اعتمد مجلس النواب لمدة شهر الميزانية المؤقتة الرابعة منذ بداية السنة المالية في تشرين الأول/ أكتوبر.

بيد أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يعوقون الميزانية، ويمكن أن يتم اعتماد عدد من الأحكام فقط 60 صوتا من اصل 100، في حين يتمتع الجمهوريون بـ51 صوتا فقط.

ويطالب الديمقراطيون بدمج إجراءات الهجرة في الميزانية المؤقتة، التي يقف ضدها الجمهوريون والبيت الأبيض.

وإذا لم يتوصل المشرعون إلى اتفاق قبل منتصف الليل، و أنشطة الحكومة الأميركية سوف تعلق، فإن ذلك يعني، أن جميع الموظفين الاتحاديين،

الذين لا يكون تواجدهم في العمل ملزم لتوفير وظائف حاسمة، سيتم إرسالهم في إجازة غير مدفوعة الأجر إلى أن يتم حل المشكلة.