نشر منظومة تركية قادرة على مواجهة "إس 400" في الأراضي السورية

ورجحت جريدة "لينتا" الإلكترونية الروسية أن تكون قوات تركية اعتزمت الاستعانة بمنظومة الحرب الإلكترونية هذه عندما تهاجم مواقع وحدات حماية الشعب الكردية.

يُذكر أن منظومة "كورال" التي طورتها شركة "أسيلسان" التركية للصناعات العسكرية الإلكترونية لصالح القوات الجوية التركية، دخلت الخدمة في عام 2016 بعد إجراء أكثر من ألف اختبار لها.وأشار إسماعيل دمير، مستشار الصناعات الدفاعية، في كلمة له خلال مراسم تسليم منظومة "كورال" إلى القوات التركية إلى أهمية التكنولوجيا الإلكترونية في الحروب خلال السنوات الأخيرة، حيث ظهرت معالمها مع اندلاع الاضطرابات في المنطقة، مؤكدًا أن تركيا تدرك هذا الأمر جيدًا لذا فهي ماضية بتطوير أنظمتها الدفاعية.وذكرت صحف تركية أن الطائرات الروسية والأمريكية توقفت عن التحليق ليلًا بفعل منظومة "كورال" التي نشرت على الحدود مع سوريا والتي بإمكانها أن تشوش على الطائرات الحربية وعلى منظومات الدفاع الجوي بما فيها منظومة "إس-400" الروسية.وأشارت صحيفة "تقويم" التركية إلى أن منظومة "كورال" لديها القدرة على تغيير ميزان القوى على الساحة، حيث أنها تستطيع عرقلة كل أجهزة الرادار وتشويش حركة الصواريخ عن بعد 100 كيلومتر.وأشارت جريدة "لينتا" إلى وجود منظومة "إس-400" في محافظة حماة السورية.يذكر أن القوات التركية بدأت عملية القصف المدفعي التي تستهدف الفصائل الكردية في عفرين في 19 يناير/كانون الثاني 2018.وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين الحدودية شمالي سوريا قد بدأت بالفعل.