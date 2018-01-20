المؤسسات الفدرالية الأمريكية تتوقف عن العمل بسبب عدم التمويل

توقفت المؤسسات الفيدرالية الأمريكية عن العمل بسبب عدم التوصل لإتفاق في مجلس الشيوخ الأمريكي حول مشروع قانون جديد حول التمويل، وذلك لعدم موافقة الديمقراطيين للمشروع الذي طرحه الجمهوريون.

موسكو- سبوتنيك .يتفاوض مجلس الشيوخ حاليا على مشروع قانون جديد.

من جهته وصف البيت الأبيض إعتراض أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين بـ" سلوك الخاسرين".

يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي واحدة من البلدان القليلة التي لاتستطيع فيها الحكومة العمل دون ميزانية محددة.

هذا و كان مجلس النواب الأمريكي قد تبنى في وقت سابق ميزانية مؤقتة حتى 18 فبراير/شباط.

بيد أن الديمقراطيين في المجلس يقفون بوجه الميزانية الجديدة، وحتى يتم إعتماد القانون يجب أن يحظى بأصوات 60 عضوا من أصل 100.

في الوقت الذي يحظى فيه الجمهوريون بـ51 صوتا فقط، من جهته يطالب الديمقراطيون بأن يتم إدراج التدليبر المتعلقة بإجراءات الهجرة، الأمر الذي يرفضه البيت الأبيض و الجمهوريون.