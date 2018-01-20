ظهور عدو جديد للأساطيل البحرية

تظل تقوية الأسطول البحري الحربي الروسي في بؤرة اهتمام الخبراء العسكريين في العالم.

وهناك من لا يرضى عن تقوية الأسطول الروسي ويعتبر ذلك أمرا مُقلقا.

وذكر موقع إخباري روسي أن المحلل العسكري الأمريكي مايكل بيك استغل حادث الهجوم الإرهابي باستخدام طائرات مسيّرة بدون طيار (درون) على قاعدة حميميم العسكرية في سوريا التي تتواجد فيها طائرات سلاح الجو الروسي للتشكيك في قدرة سفن الأسطول الروسي على توفير الأمن لنفسها.

وأشار المحلل إلى احتمال تعرض الأهداف البحرية الروسية أيضا إلى هجمات من هذا النوع، مذكّرا بتعرض المدمرة الأمريكية "كول" إلى هجمة إرهابية في عام 2000.

واستخدم الانتحاريون من تنظيم "القاعدة" الإرهابي زورقا ملغوما لتفجير السفينة العسكرية الأمريكية.

وذهب 17 عسكريا أمريكيا ضحية ذلك الهجوم.

ونبه المحلل الأمريكي إلى احتمال أن يذهب بحارة روس أيضا ضحية هجوم من الممكن أن يشنه الإرهابيون الذين بات بإمكانهم الآن استخدام طائرات درون.