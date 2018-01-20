وزارة الدفاع الصينية تتهم الولايات المتحدة بتقويض سيادة الصين

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، ونغ تيسانغ، أن دخول سفينة عسكرية أميركية الى مياه قريبة من الجزر الصينية في بحر الصين الجنوبي يهدد السيادة والأمن القومي الصيني، ويقوض السلام والاستقرار في المنطقة.

© AP Photo/ Pang Xinglei/Xinhua الصين تعتزم زيادة الوجود العسكري في الشرق الأوسط

بكين- سبوتنيك .وبحسب رواية الجانب الصيني، فإن المدمرة الصاروخية الأميركية "هوبر" دخلت يوم 17 كانون الثاني/يناير الجاري الى مياه جزيرة هوانغ يانغ المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي،

والتي تعتبرها الصين جزيرة تابعة لها، وقد قامت سفينة الحراسة الصينية "هوان شيانغ" على الفور بتحديد هوية السفينة الأميركية وحذرها بضرورة مغادرة المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة: "في الوقت الجاري، بفضل الجهود المشتركة لرابطة دول اسيا والمحيط الهادئ الوضع في بحر الصين الجنوبي يتوجه نحو الاستقرار، وفي هذه الظروف،

فإن الدخول المؤخر لسفينة عسكرية الأميركية الى مياه بالقرب من الجزر الصينية في بحر الصين الجنوبي يشكل تهديدا سواء للطيران المنشور على السفن للدولتين، والطاقم، وهو بمثابة تهديد للسيادة والأمن القومي الصيني، كما يقوض السلام في المنطقة".

وأكد أن "قوات البحرية الصينية ستواصل تنفيذ مهامها الدفاعية الوطنية، وستعمل على حراسة المجال البحري بشكل مكثف، وستحمي بحزم سيادة وأمن الدولة، وكذلك الأمن والاستقرار في المنطقة".