مقتل 11 وإصابة 46 بحادث حافلة في تركيا

قتل 11 شخصا وصيب 46 على الأقل، اليوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني، في حادثة تصادم حافلة مدرسية في تركيا.

© AP Photo/ مصرع سبعة أشخاص في حادث تصادم سيارات بشرق تركيا

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أوزدمير كاكاكاك، حاكم مقاطعة "أسكي شهير" بوسط تركيا ، قوله إن الحافلة التي تقل الطلاب اصطدمت بالأشجار على جانب الطريق السريع.

وأضاف أن جميع المصابين نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات مختلفة، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة، وتم اعتقال السائق ومساعده.