أمريكا تكشف عن أعدائها الرئيسيين

وتبين من الاستراتيجية العسكرية الأمريكية الجديدة التي نشرها البنتاغون أن روسيا والصين تتصدران ترتيب أعداء الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجيين.

وشدد البنتاغون على ضرورة رصد اعتمادات كبيرة متواصلة لتمويل مشاريع مواجهة روسيا والصين مشيرا إلى أن الخطر الآتي من هاتين الدولتين يهدد سلامة الولايات المتحدة الأمريكية.كما يأتي الخطر على الولايات المتحدة الأمريكية من إيران وكوريا الشمالية بحسب الاستراتيجية العسكرية الأمريكية الجديدة.وكانت الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي التي أعلِن عنها في ديسمبر/كانون الأول 2017 أشارت إلى أن التهديدات الأمنية تأتي من دول منبوذة ودول تحريفية وتنظيمات الإرهاب الدولي.وأعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن مصطلح "الدول التحريفية" الذي يستخدم في الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي يعود إلى روسيا والصين.وقال المسؤول للصحفيين إن مصطلح "الدول التحريفية" يخص البلدان التي تحاول تغيير الوضع الراهن.