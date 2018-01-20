رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يزور طهران غدا

قالت القنصلية الإيرانية في أربيل، اليوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني، إن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني سيزور طهران غدا الأحد، على رأس وفد حكومي من الإقليم، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم في 25 أيلول/سبتمبر الماضي.