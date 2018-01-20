حتى البابا فرنسيس لم يسلم من مشاكل الإطارات

قد تكون للبابا فرنسيس بركات، إلا أنها لم تحل دون مشكلة يعاني منها ملايين المواطنين العاديين، وهي فرغ الهواء من إطار سيارته.

© AP Photo/ Gregorio Borgia شرطية تسقط من فوق حصانها أمام موكب البابا وبينما كان البابا في طريقه من المطار إلى ليما عاصمة بيرو، أمس، الجمعة 20 يناير/كانون الثاني، فرغ الهواء من أحد إطارات سيارته على الطريق السريع المؤدي للمدينة، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.





وتوقف الموكب، وعرضت شاشات التلفزيون لقطات للبابا وهو ينزل بهدوء من سيارة من طراز "فيات 500"، بينما أخذ حراسه يفحصون الإطار، ثم ركب البابا سيارة سوداء خاصة بالأمن لا تحمل أي علامات، كانت خلف سيارته، واستأنف رحلته إلى قصر الرئاسة.



