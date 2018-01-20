رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يعول على نجاح المباحثات بين الكوريتين

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، أن الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ ساهمت في الحوار السلمي بين الكوريتين.

© REUTERS/ STRINGER محادثات جديدة بين الكوريتين حول الأولمبياد

موسكو — سبوتنيك. وقال باخ خلال مراسم افتتاح اللقاء بين ممثلي الكوريتين في لوزان: "إن الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ فتحت بابا للحوار السلمي في شبه الجزيرة الكورية، إن لقائنا اليوم يشير الى أن الألعاب الأولمبية تنشئ جسورا، لا جدرانا".

وأشار الى أن الأولمبياد خارج السياسية والمواجهة، داعيا لأن تكون الألعاب في بيونغ تشانغ "فرصة للجميع لبداية جديدة ومستقبل زاهر".

وأردف قائلا: "أنا واثق من أننا سنتمكن اليوم من تحقيق نتائج إيجابية".

هذا وبدأ اليوم في لوزان لقاء رباعي بين وفود كل من اللجنة الأولمبية الدولية، واللجان الأولمبية الوطنية للكوريتين، واللجنة التنظيمية للألعاب الأولمبية حول مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.