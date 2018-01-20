بالفيديو...تمرين عسكري إسرائيلي يحاكي احتلال قرى في لبنان وقطاع غزة

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر تمرينا عسكريا يحاكي الاستيلاء على قرى في جنوب لبنان، بينها "النبطية" و"بنت جبيل" و"مارون الراس"، فضلا عن مناطق بقطاع غزة.

وبحسب مقطع الفيديو، فإن التدريب جرى هذا الأسبوع بمشاركة كافة وحدات القوات البرية، بما فيها المدرعات والمدفعية والتجميع الحربي والهندسة وغيرها، ومشاركة جوية مختلفة، وحاكى عمليات الاستيلاء على قرية في جنوب لبنان أو قطاع غزة، ومواجهة سيناريوهات مختلفة".

وأضاف أدرعي: "من خلال التعاون بين قواته، يستطيع الجيش الإسرائيلي الانتصار في أي معركة وحسم العدو".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ترأس اجتماعًا أمنيًا رفيعا أمس الجمعة، وأعطى توجيهاته لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية للمحافظة على الاستقرار الأمني، وحضهم على البقاء على جاهزية دائمة لمنع أي خلل أمني، منوها بالجهود التي تبذل للمحافظة على الاستقرار في البلاد، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وتطرق الاجتماع الى ما يسمى الجدار الفاصل عند الحدود الجنوبية للبنان والذي تنوي اسرائيل إقامته عند النقاط الـ13 التي يتحفظ لبنان عليها، والذي يعتبر خرقا للقرار 1701. وتقرر أن يقوم لبنان بكل الوسائل والإجراءات لمنع خرق هذا القرار، وبعد المداولات، اتخذ المجلس القرارات المناسبة وأعطى توجيهاته حيالها، وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون.