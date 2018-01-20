سول: كوريا الشمالية ترسل وفدا غدا للإعداد للألعاب الأولمبية

قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية في بيان، اليوم، السبت 20 يناير/كانون الثاني، إن كوريا الشمالية سترسل غدا الأحد، وفدا للإعداد لزيارة فرقة فنية تشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل.