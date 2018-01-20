خبير: أمريكا لا تعتبر "داعش" عدوها الرئيسي في سوريا

وكما جاء في الاستراتيجية "أن التنافس الاستراتيجي الطويل الأجل مع الصين وروسيا له الأولوية الرئيسية للقسم. وسيتطلب ذلك استثمارات كبيرة ومستدامة، لأنه يحتمل أن توجه اليوم هذه التهديدات إلى أمن الولايات المتحدة ورفاهيتها. وستزداد هذه التهديدات في المستقبل".
ويشار في الاستراتيجية، إلى أن كوريا الشمالية وإيران تشكلان أيضا تهديدا لأمن الولايات المتحدة.
وقال الخبير أن روسيا لديها استراتيجيتها الدفاعية الخاصة التي تنفذها. وأشار إلى أن روسيا لن تنضم إلى الولايات المتحدة في سباق التسلح ولن تدخل في مواجهة عسكرية مع واشنطن.
وقال: "روسيا، على عكس الولايات المتحدة، ليس لديها أهداف للسيطرة على العالم".
وأشار الخبير "إنهم يحاولون إدخالنا في مواجهة كما كان الحال في الحرب الباردة"، مضيفا "نعم، تحاول الولايات المتحدة إشراكنا في مواجهة عالمية، لكننا لن نفعل ذلك".
وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن البنتاغون سينشر استراتيجية عسكرية وطنية في 19 يناير/كانون الثاني.
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