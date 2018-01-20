خبير: أمريكا لا تعتبر "داعش" عدوها الرئيسي في سوريا

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية استراتيجية عسكرية جديدة، يوم الجمعة الماضي، وسمت فيها روسيا والصين بمنافسيها الاستراتيجيين الرئيسيين.

سبوتنيك. وقال آندريه سوزدالتسيف نائب عميد قسم الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية فى المدرسة العليا للاقتصاد بروسيا، أن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للولايات المتحدة تجعل من المستحيل الكفاح المشترك بين واشنطن وموسكو فى الحرب ضد الإرهاب.

وكما جاء في الاستراتيجية "أن التنافس الاستراتيجي الطويل الأجل مع الصين وروسيا له الأولوية الرئيسية للقسم. وسيتطلب ذلك استثمارات كبيرة ومستدامة، لأنه يحتمل أن توجه اليوم هذه التهديدات إلى أمن الولايات المتحدة ورفاهيتها. وستزداد هذه التهديدات في المستقبل".

ويشار في الاستراتيجية، إلى أن كوريا الشمالية وإيران تشكلان أيضا تهديدا لأمن الولايات المتحدة.

© Sputnik. Michail Alaeddin روسيا: تحميل سوريا مسؤولية استخدام سلاح كيميائي هدفه إنقاذ الإرهابيين

وأضاف الخبير معلقا "أن هذا البيان يخيب آمالنا بأننا سنتمكن من التوصل إلى نوع من الاتفاق مع واشنطن على مكافحة الإرهاب الدولي". فقد تبين أنه ليس الأمر الرئيسي بالنسبة للأمريكيين، فقد قالوا أساسا أننا (روسيا) نتصرف بشكل خاطئ وندمر عالمهم الأحادي القطب، وبالتالي فإن العدو الرئيسي هو روسيا… وبطبيعة الحال، فإن الاستراتيجية ببساطة تجعل من المستحيل الموافقة في هذه المسألة".

وقال الخبير أن روسيا لديها استراتيجيتها الدفاعية الخاصة التي تنفذها. وأشار إلى أن روسيا لن تنضم إلى الولايات المتحدة في سباق التسلح ولن تدخل في مواجهة عسكرية مع واشنطن.

وقال: "روسيا، على عكس الولايات المتحدة، ليس لديها أهداف للسيطرة على العالم".

وأشار الخبير "إنهم يحاولون إدخالنا في مواجهة كما كان الحال في الحرب الباردة"، مضيفا "نعم، تحاول الولايات المتحدة إشراكنا في مواجهة عالمية، لكننا لن نفعل ذلك".

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن البنتاغون سينشر استراتيجية عسكرية وطنية في 19 يناير/كانون الثاني.