صحيفة إسرائيلية: بناء أول نفق مائي يصل إلى القدس (فيديو)

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن محطة القدس للمياه، قاربت الانتهاء من أكبر مشروع للمياه في البلاد منذ إنشاء الناقل الوطني للمياه"، الذي يصل من تل أبيب إلى مدينة القدس.

وقالت الصحيفة إنه عند اكتمال المشروع، سيصل نفق المياه "يائيل" إلى 13 كيلومترا وسيصبح أطول نفق في إسرائيل بتكلفة 2.5 مليار دولار، وهو أكبر مشروع للمياه في البلاد منذ إنشاء الناقل الوطني للمياه".

وأضافت الصحيفة، أنّه تم بناء أول خط أنابيب إسرائيلي متوجه إلى مدينة القدس على امتداد طريق بورما، وكان الهدف منه أن يحل محل خط الأنابيب البريطاني. وأوضحت، أنّ "قطر الأنبوب آنذاك كان 46 سم"، وقد وضعت الأنابيب الثانية في عام 1950، وكان قطرها 61 سم.

وأشارت إلى أنّه "في عام 1979، تم افتتاح الأنابيب الثالثة، قطرها 91 سنتيمترا، مضيفةَ أنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق، اسحق رابين، أنشأ الانبوب الرابع الذي وصل الى قطر يبلغ 17 سنتيمترا في عام 1994 وكان أول من وصل إلى شبكة المياه الوطنية".

ونوهت إلى، أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار، بحيثُ يوفر النظام بكامل طاقته 65 ألف متر مكعب في الساعة.

يمر مشروع "يائيل" الذي بدأ بناؤه قبل عام، حوالي 300 متر تحت الأرض، خلافا لمعظم الأنفاق المائية في العالم، بما في ذلك نيويورك، حيثُ سيتم ضخ المياه في ضغط مرتفع.

وفي تفاصيل بناء النفق المائي بحسب هآرتس، يتم حفر النفق باستخدام آلة حفر مخصصة تمتد على مسافة 270 مترا، على غرار الجهاز الذي يحفر أنفاق المترو في تل أبيب، وقد تم تركيبه عند مدخل النفق بالقرب من بلدة كيزالون ويخلف الجهاز الذي تشغله الشركة الالمانية "زوبلين" خط سكة حديد لنقل العمال والمعدات الى النفق ولكن معظمها تسرب الاوساخ.

وبحسب الصحيفة فإنه تم إنشاء غرفة طوارئ في أعماق النفق، تحسبًا لأي انهيار المفاجئ، وهي محمية ومجهزة بالأكسجين والماء والغذاء، التي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 12 يوما.