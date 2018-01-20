رئيس الوزراء التركي: يجري التخطيط لمكائد جديدة على حدودنا الجنوبية

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن هناك مكائد جديدة يجري تخطيطها على الحدود الجنوبية التركية.

وأضاف يلدريم: "هناك بلدان يفترض أن تكون حلفاء لنا، تغدقنا بالوعود باستمرار من جهة، وتقوم من جهة أخرى بتثبيت موطئ قدم للمنظمات الإرهابية (بي كا كا) و (ي ب ك)، و (ب ي د)، و(داعش) في المنطقة"، بحسب نبأ عاجل على وكالة الأناضول.

وقصفت المدفعية التركية اليوم السبت، مواقع تنظيم (ب ي د/بي كا كا) الإرهابي في مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة التنظيم شمال غربي البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول أن مدفعيات تابعة للقوات المسلحة التركية المتمركزة على الشريط الحدودي بين ولايتي كليس وهطاي الجنوبيتين، قصفت بـ 10 طلقات مدفعية على الأقل على فترات متقطعة منذ منتصف اليوم.

وأضاف أن دوي الانفجارات سمع من بعض القرى التركية الواقعة على الحدود السورية.

يشار إلى أن الجيش التركي يستعد لشنّ عملية ضد إرهابيي تنظيم "ب ي د/بي كا كا" في عفرين، الواقعة تحت سيطرته، والتي تشكّل تهديدًا على أمن الحدود التركية.



