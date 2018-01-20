تركيا تعتقل 54 أجنبيا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"

اعتقل الأمن التركي 54 شخصًا من جنسيات مختلفة بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.





ولم تكشف السلطات، عن جنسيات الموقوفين أو أية تفاصيل أخرى.





وقالت مصادر أمنية للوكالة إن فرق الأمن نفّذت عملية للقبض على المشتبه بهم، بعد حصولها على معلومات باستعدادهم تنفيذ عمليات إرهابية لصالح "داعش".



