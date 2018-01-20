قوات سوريا الديمقراطية: الهجوم التركي ضد عفرين يمنح فرصة لحياة جديدة لتنظيم "داعش"

وذكر بيان صادر عن القوات اليوم السبت أن "التهديدات المفاجئة وغير المبررة للعمليات الهجومية من قِبل تركيا ضد مدينة عفرين السورية، تمنح فرصةً لحياة جديدة لداعش، وهذه التهديدات لا مبرر لها على الإطلاق".
وأضاف البيان
"الادعاءات بأننا قمنا بشن هجمات عبر الحدود كاذبة، وهي ذريعة لتركيا لجلب قواتها العسكرية وجماعات المعارضة المتطرفة إلى الأراضي السورية، وسيكون هذا عملا عدوانيا ضدنا وضد شعبنا وسوريا أجمع".
وتابع "إذا ما تعرضنا للهجوم، فلن يكون أمامنا أي خيار سوى الدفاع عن أنفسنا وشعبنا، لكننا نعلن أمام العالم أننا لا نحمل أية نوايا عدائية تجاه تركيا، ولم نتخذ حتى الآن سوى التدابير الدفاعية عن أنفسنا في مواجهة هجمات عدائية ضد شعبنا".
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