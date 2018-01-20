قوات سوريا الديمقراطية: الهجوم التركي ضد عفرين يمنح فرصة لحياة جديدة لتنظيم "داعش"

اعتبرت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، الهجوم الذي تشنه القوات التركية على مدينة عفرين شمالي سوريا، بمثابة فرصة لحياة جديدة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

© AFP 2018/ Atta Kenare أنصاري حول أحداث عفرين: أي أعمال عسكرية يمكن أن تؤثر على التسوية السياسية للنزاع

القاهرة — سبوتنيك . وأكدت على أنها لا تحمل أي نوايا عدائية تجاه تركيا، ولم تتخذ حتى الآن سوى التدابير الدفاعية.

وذكر بيان صادر عن القوات اليوم السبت أن "التهديدات المفاجئة وغير المبررة للعمليات الهجومية من قِبل تركيا ضد مدينة عفرين السورية، تمنح فرصةً لحياة جديدة لداعش، وهذه التهديدات لا مبرر لها على الإطلاق".

وأضاف البيان

"الادعاءات بأننا قمنا بشن هجمات عبر الحدود كاذبة، وهي ذريعة لتركيا لجلب قواتها العسكرية وجماعات المعارضة المتطرفة إلى الأراضي السورية، وسيكون هذا عملا عدوانيا ضدنا وضد شعبنا وسوريا أجمع".

وتابع "إذا ما تعرضنا للهجوم، فلن يكون أمامنا أي خيار سوى الدفاع عن أنفسنا وشعبنا، لكننا نعلن أمام العالم أننا لا نحمل أية نوايا عدائية تجاه تركيا، ولم نتخذ حتى الآن سوى التدابير الدفاعية عن أنفسنا في مواجهة هجمات عدائية ضد شعبنا".