نائب الرئيس الأمريكي يصل القاهرة

وصل نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في جولة تضم مصر والأردن وإسرائيل.

© REUTERS/ KIM HONG-JI نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر والأردن وإسرائيل في الفترة من 20 إلى 23 الجاري

وأفاد موقع " بوابة الأهرام " بأن نائب الرئيس الأمريكي قد وصل إلى القاهرة، في زيارة من المقرر أن يلتقى خلالها مع عدد من كبار المسئولين لبحث التعاون بين مصر والولايات المتحدة حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق، أن مايك بنس، سيقوم بجولة شرق أوسطية، في الفترة ما بين 20 إلى 23 يناير الجاري، وأن نائب الرئيس سيزور خلال جولته مصر والأردن وإسرائيل.