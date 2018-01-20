وحدات حماية الشعب الكردية تعلن وجود ضحايا جراء القصف التركي على عفرين

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إن الطائرات الحربية التركية قصفت اليوم السبت، 20 يناير/كانون الثاني، مدينة عفرين السورية والعديد من القرى المحيطة بها.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL رئاسة الأركان التركية تكشف تفاصيل عملية عفرين

وقال روجهات روج المتحدث باسم وحدات حماية الشعب في عفرين لـ"رويترز"، إن الغارات أصابت عددا من الأشخاص ولكن لم يتضح بعد عدد الضحايا. وقال روج إنه لا توجد حاليا اشتباكات بين القوات التركية ووحدات حماية الشعب، قائلاً: "مناوشات فقط على حافة منطقة عفرين".

وكان قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، نفت تقدم القوات التركية أو الفصائل السورية المتحالفة معها، بمقاطعتي عفرين والشهباء في شمال غرب سوريا مع إعلان أنقرة انطلاق عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية في عفرين.

ونقل المكتب الإعلامي للإدارة الذاتية في "قسد" عن مصدر رسمي بالقوات قوله إنه "لم يحدث أي تقدم من أي قوة معادية تركية أو فصائل سورية على مقاطعتي عفرين والشهباء".

فيما قال مصدر ميداني كردي، لوكالة "سبوتنيك" إن "شخصين أصيبا في حصيلة أولية للقصف المتواصل للجيش التركي على قرى عفرين بريف حلب".