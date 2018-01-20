وحدات حماية الشعب الكردية تعلن وجود ضحايا جراء القصف التركي على عفرين

وكان قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، نفت تقدم القوات التركية أو الفصائل السورية المتحالفة معها، بمقاطعتي عفرين والشهباء في شمال غرب سوريا مع إعلان أنقرة انطلاق عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية في عفرين.
ونقل المكتب الإعلامي للإدارة الذاتية في "قسد" عن مصدر رسمي بالقوات قوله إنه "لم يحدث أي تقدم من أي قوة معادية تركية أو فصائل سورية على مقاطعتي عفرين والشهباء".
فيما قال مصدر ميداني كردي، لوكالة "سبوتنيك" إن "شخصين أصيبا في حصيلة أولية للقصف المتواصل للجيش التركي على قرى عفرين بريف حلب".
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