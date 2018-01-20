"قوات سوريا الديمقراطية" تنفي تقدم قوات تركية أو الفصائل السورية في عفرين والشهباء

نفت "قوات سوريا الديمقراطية وجود أي تقدم للقوات التركية أو الفصائل السورية المتحالفة معها في عفرين والشهباء.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL وحدات حماية الشعب الكردية تعلن وجود ضحايا جراء القصف التركي على عفرين

القاهرة — سبوتنيك . نفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة، تقدم القوات التركية أو الفصائل السورية المتحالفة معها، بمقاطعتي عفرين والشهباء في شمال غرب سوريا.

وجاء هذا النفي مع إعلان أنقرة انطلاق عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية في مدينة عفرين السورية.

ونقل المكتب الإعلامي للإدارة الذاتية في "قوات سوريا الديمقراطية" عن مصدر رسمي بالقوات قوله إنه "لم يحدث أي تقدم من أي قوة معادية تركية أو فصائل سورية على مقاطعتي عفرين والشهباء".