نتائج هامة من اللقاء بين رئيسي الحكومة العراقية وإقليم كردستان

كشف المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، 20 كانون الثاني/يناير، عن نتائج اللقاء الذي جمع رئيسي الحكومية الاتحادية، وإقليم كردستان.

© AP Photo/ Karim Kadim العبادي يؤكد ضرورة الالتزام بحدود إقليم كردستان وحصر تصدير النفط على الحكومة الاتحادية

سبوتنيك. وبين الحديثي، واصفا ً اللقاء بالإيجابي، بين رئيس الحكومة العراقية الاتحادية، حيدر العبادي، ورئيس حكومة الإقليم وكالة، نيجيرفان بارزاني، في بغداد، واتفقا على تأكيد عمل اللجان المتخصصة في القضايا الخلافية والمشاكل العالقة بين الحكومتين، لاسيما بما يتعلق بالمنافذ الحدودية، والمطارات وأمن الحدود في الإقليم.

وأضاف الحديثي، كما تم التباحث على ضرورة أن تخضع هذه العناوين "المنافذ والحدود، والمطارات"، لإدارة الحكومة الاتحادية، واستكمال وصول الموظفين الذين يمثلون الحكومة الاتحادية في هذه الملفات خلال الفترة المقبلة، واستمرار عمل اللجان، للاتفاق على الآلية الكاملة لحل هذه المشاكل والتأكيد على أهمية أن هذه الحلول تستند على قاعدة الدستور.

وأكد المتحدث بإسم رئيس الحكومة العراقية، أن اللقاء تطرق إلى موضوع ضرورة إخضاع ملف النفط وصادراته من الحقول الواقعة في إقليم كردستان، لإدارة شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، والإسراع بحسم ملف رواتب موظفي الإقليم والتأكيد على أن الحكومة الاتحادية ستقوم على إنهاء هذا الملف بشكل سريع، وإيصال المستحقات بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.