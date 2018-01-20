وزير الخارجية التركي: أنقرة أبغت دمشق "كتابيا" بخصوص عملية عفرين

وأضاف الوزير التركي إن الجيش التركي قصف 95 في المئة من الأهداف ولم يتم سوى استهداف الإرهابيين.
وكانت الحكومة التركية، قالت إن عمليتها العسكرية في مدينة عفرين السورية لا تستهدف التركمان والأكراد والعرب في المنطقة وإنما موجهة ضد "التنظيمات الإرهابية".
وأشارت الحكومة التركية إلى أنها اتخذت كافة التدابير للحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين خلال عملية "غصن الزيتون" في عفرين، مضيفة أن العملية تتوافق مع القانون الدولي والحق في الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة.
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