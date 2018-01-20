وزير الخارجية التركي: أنقرة أبغت دمشق "كتابيا" بخصوص عملية عفرين

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، 20 يناير/كانون الثاني، إن أنقرة أبلغت دمشق كتابياً، بعملية "غصن الزيتون" ضد الأكراد في مدينة عفرين.

© AP Photo/ Hassan Ammar, File مقاتلات تركية تقصف مواقع الأكراد في مدينة عفرين السورية (فيديو)

القاهرة- سبوتنيك . وقال جاويش أوغلو، في تصريحات نقلتها عنه قناة "إن تي في" إن أهدافا في سوريا تقصف برا وجوا، متوقعاً من الحلفاء عدم الوقوف إلى جانب منظمات إرهابية، وذلك وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف الوزير التركي إن الجيش التركي قصف 95 في المئة من الأهداف ولم يتم سوى استهداف الإرهابيين.

وكانت الحكومة التركية، قالت إن عمليتها العسكرية في مدينة عفرين السورية لا تستهدف التركمان والأكراد والعرب في المنطقة وإنما موجهة ضد "التنظيمات الإرهابية".

وأشارت الحكومة التركية إلى أنها اتخذت كافة التدابير للحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين خلال عملية "غصن الزيتون" في عفرين، مضيفة أن العملية تتوافق مع القانون الدولي والحق في الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة.