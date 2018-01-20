الجيش التركي: جميع القتلى والمصابين جراء القصف في عفرين هم من المسلحين

أعلن الجيش التركي اليوم السبت عن قصف 108 أهداف عسكرية، لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة ضمن قوائم الإرهاب، مؤكدا أن جميع القتلى والمصابين هم من المسلحين.

© AFP 2018/ ADEM ALTAN وزير الخارجية التركي: أنقرة أبغت دمشق "كتابيا" بخصوص عملية عفرين

أنطاكيا — سبوتنيك . ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الجيش التركي أنه "تم قصف 108 أهداف عسكرية لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في عفرين وجميع القتلى والمصابين الذين نقلوا للمستشفيات هم من مسلحي التنظيم الإرهابي".

وفي تصريحات تركية رسمية موازية، أعلنت الحكومة التركية قبل ساعات قليلة أن عمليتها العسكرية في مدينة عفرين السورية (غصن الزيتون) لا تستهدف التركمان والأكراد والعرب في المنطقة وإنما موجهة ضد "التنظيمات الإرهابية".

وأشارت الخارجية إلى أن الحكومة التركية اتخذت كافة التدابير للحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين خلال عملية "غصن الزيتون" في عفرين.