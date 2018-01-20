يلدريم: غاراتنا دمرت أغلب الأهداف في عفرين السورية وسنطلق عملية برية غدا حسب التطورات

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، أن الغارات الجوية التركية على مواقع الفصائل الكردية في عفرين، بشمال غرب سوريا، حققت أغلب أهدافها، مضيفا أن عملية برية سوف تنطلق غدا، الأحد، وفق تطورات الوضع.

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال يلدريم، في مؤتمر صحفي بقصر تشانكايا بالعاصمة أنقرة، "تم تدمير نسبة كبيرة من الأهداف عبر الغارات الجوية على عفرين السورية"، مضيفا "قواتنا البرية ستنفذ غدا عمليات حسب التطورات".

وأكد يلدريم أن "تركيا لا تستهدف الأكراد في عفرين حسب ما يدعى"، مضيفا "هدف العملية إنقاذ إخواننا في عفرين من ظلم الإرهاب".

من جهته قال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب في عفرين، روجهات روج، لـ"رويترز"، إن الغارات التركية أصابت عددا من الأشخاص ولكن لم يتضح بعد عدد الضحايا.

وقال روج إنه لا توجد حاليا اشتباكات بين القوات التركية ووحدات حماية الشعب "مناوشات فقط على حافة منطقة عفرين".

وكانت مقاتلات حربية تركية قصفت في وقت سابق، نقطة مراقبة لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في مدينة عفرين السورية، فيما نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول تركي كبير، إن مقاتلات تركية قصفت أهدافا تابعة لوحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين بسوريا.