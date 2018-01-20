وحدات حماية الشعب الكردية: القصف الجوي التركي قتل 6 مدنيين و3 مقاتلين

قال متحدث باسم "وحدات حماية الشعب الكردية" في منطقة عفرين السورية إن الضربات الجوية التركية قتلت ستة مدنيين وثلاثة مقاتلين اليوم السبت.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL حماية الشعب الكردية: ليس لدينا خيار سوى مقاومة الهجوم التركي على عفرين

وقال المتحدث بروسك حسكة لوكالة رويترز، إن أحد القتلى ينتمي للوحدات في حين ينتمي الآخران لفصيل تابع للوحدات جميع أفراده من النساء مشيرا إلى أن الغارات أدت أيضا لإصابة 13 مدنيا.

وفتحت تركيا جبهة جديدة في الحرب السورية اليوم السبت وشنت ضربات جوية على عفرين مما أثار احتمال زيادة حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن الحليفتين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وعلى الجانب الآخر، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، أن الغارات الجوية التركية على مواقع الفصائل الكردية في عفرين، بشمال غرب سوريا، حققت أغلب أهدافها، مضيفا أن عملية برية سوف تنطلق غدا، الأحد، وفق تطورات الوضع.

وقال يلدريم، في مؤتمر صحفي بقصر تشانكايا بالعاصمة أنقرة، "تم تدمير نسبة كبيرة من الأهداف عبر الغارات الجوية على عفرين السورية"، مضيفا "قواتنا البرية ستنفذ غدا عمليات حسب التطورات".

وأكد يلدريم أن "تركيا لا تستهدف الأكراد في عفرين حسب ما يدعى"، مضيفا "هدف العملية إنقاذ إخواننا في عفرين من ظلم الإرهاب". على حد تعبيره.