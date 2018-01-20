نتنياهو يشكر الولايات المتحدة لدورها في حل الأزمة الدبلوماسية مع الأردن

قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الشكر لمستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، على دورهما في حل أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والأردن.

© REUTERS/ ADNAN ABIDI نتنياهو: إسرائيل قدمت اعتذارا للأردن وسندفع تعويضات له

رام الله — سبوتنيك . وفي بيان صحفي صدر عن ديوان نتنياهو، "‏أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن تقديره لجاريد كوشنير ولجيسون غرينبلات للجهود التي بذلاها وراء الكواليس والتي ساهمت في حل الأزمة مع الأردن".

وكان نتنياهو قد أكد يوم أمس، الجمعة، أن بلاده قدمت اعتذار للملكة الأردنية عن حادثة مقتل مواطنين أردنيين اثنين في تموز/ يوليو الماضي برصاص حارس أمن السفارة الإسرائيلية، وأنه سيتم دفع تعويض مالي للحكومة الأردنية عن ذلك.

وقال نتنياهو للصحافيين الذين رافقوه خلال رحلة عودته من الهند، ردا على سؤال عما إذا كان هناك مجال للتصرف بصورة مغايرة فيما يتعلق بالحادث، "أنا واثق من أن الطرفين يستخلصان العبر، أنا أقوم بذلك من جانبي، وأعتقد أن الأردن يقوم بذلك من جانبه".

وأضاف نتنياهو "لدينا مصلحة قوية في هذه العلاقة"، مضيفا "هذا هو السبب لحل هذه الأزمة".

وتابع،

"سأقرر قريبا من سيكون السفير، وأنا أقدر كثيرا السفيرة التي مثلتنا في الأردن، ما سينعكس على تعيين خليفته".

وقال مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو الخميس الماضي في بيان إنه "وصلت إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية إلى تفاهمات في أعقاب الأحداث التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان يوم 23 تموز/ يوليو 2017 وفي حادثة مقتل القاضي الأردني يوم 10 آذار/ مارس 2014".

يذكر أن طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان، والمكون من 30 فردا، قد عاد إلى إسرائيل منتصف تموز / يوليو الماضي، بينهم ضابط الأمن "زيف" بعد أزمة دبلوماسية استمرت لنحو 24 ساعة بين البلدين بعد أن قتل مواطنان أردنيان برصاص ضابط أمن السفارة " زيف " بزعم محاولة احدهم طعنه بمفك.

وفي شهر آذار/ مارس عام 2014، قتلت القوات الإسرائيلية القاضي رائد زعيتر 28 عاما، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، على "معبر الكرامة" بزعم محاولته خطف سلاح جندي.