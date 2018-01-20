مقتل اثنين وإصابة 9 في حريق بفندق بالتشيك

قال مسؤولو إطفاء وإنقاذ في التشيك إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 9 آخرون جراء اندلاع حريق في فندق بوسط براج مساء اليوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني.

© Sputnik. Igor Russak السيطرة على حريق بالكلية البحرية العسكرية في سان بطرسبورغ

ووقع الحريق في فندق يوروستارز ديفيد القريب من نهر فلتافا والمسرح الوطني في العاصمة التشيكية ، حسب رويترز.

وقالت إدارة الطوارئ الطبية في براغ إن إصابات بالغة لحقت بخمسة من المصابين.

وأضافت في حسابها على تويتر "لسوء الحظ لم نستطع مساعدة شخصين".

ولم يرد حتى الآن مزيد من التفاصيل عن الضحايا.

ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق.