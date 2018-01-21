أمريكا تحث تركيا وأكراد سوريا على تجنب العنف

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، أدريان رانكين غالواي، أن بلاده تتفهم القلق التركي إزاء الوضع على الحدود مع سوريا، لكنها تحثها على تجنب التصعيد والتركيز على مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

واشنطن — سبوتنيك . وقال رانكين غالواي:

إن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى عدم تصعيد التوتر، وإلى أن يتوجهوا إلى المهمة الأكثر أهمية المتمثلة في القضاء على داعش.

وأضاف:

نتفهم القلق الأمني لتركيا إزاء حزب العمال الكردستاني الذي تضعه الولايات المتحدة كما تركيا على قائمة الإرهاب، مشيرا إلي ان الولايات المتحدة لا تقدم أى دعم لحزب العمال الكردستاني.

وكانت رئاسة الأركان التركية قد أعلنت عن "عودة 72 طائرة حربية تركية إلى قواعدها بنجاح" بعد إتمام مهامها ضمن عملية غصن الزيتون.

كما نقلت وكالة الأناضول عن الجيش التركي أنه " "تم قصف 108 أهداف عسكرية لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في عفرين وجميع القتلى والمصابين الذين نقلوا للمستشفيات هم من مسلحي التنظيم الإرهابي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، بوقت سابق من اليوم، أن العملية في عفرين بدأت فعليا على الأرض، وأنها ستستمر حتى منبج وصولاً إلى الحدود العراقية.

وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، أمس، إن "العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا بقصف مدفعي عبر الحدود"، مؤكدا أن "فصائل الجيش السوري الحر ستشارك بشكل فعال في العملية".

وقالت رئاسة الأركان إن "العملية تهدف لإرساء الأمن والاستقرار على حدودنا، وفي المنطقة، والقضاء على إرهابيي حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وداعش في عفرين، وإنقاذ شعب المنطقة من قمع وظلم الإرهابيين".