سقوط قذائف من سوريا على "كليس" التركية وإصابة شخص

أصيب شخص بجروح طفيفة، فجر اليوم الأحد 21 يناير/كانون الثاني، جراء سقوط أربعة قذائف صاروخية من الأراضي السورية على مدينة "كليس" جنوبي تركيا، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء نقلا عن حاكم محلي.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL يلدريم: غاراتنا دمرت أغلب الأهداف في عفرين السورية وعملية برية غدا حسب التطورات

موسكو — سبوتنيك . وأشارت الوكالة إلى أن القذائف سقطت على المدينة عند الساعة 01.40 بالتوقيت المحلي فجر اليوم، وأضافت أن قذيفتين أصابتا منزلا فيما أصابت قذيفة ثالثة محلا تجاريًا، وسقطت الرابعة في أرض خالية.

تجدر الإشارة أن الأركان التركية، أعلنت السبت انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في مدينة عفرين".

وشدّدت الأركان الرتكية في بيان لها، على أن العملية "تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتقافية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية"، وأكدت أنه يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين.