دبابات تركية تدخل عفرين وتدعم هجوم "الجيش الحر"

© AFP 2018/ رئاسة الأركان التركية تعلن قصف 153 هدفا حتى الآن في عفرين

وبحسب قناة "إن تي في" التركية، قام الجيش التركي في اليوم الثاني من عملية "فرع الزيتون" ضد الأكراد، بدعم "الجيش السوري الحر" الذي بدأ بعملية واسعة النطاق على الأرض في عفرين.

وخلال الهجوم، دمرت الدبابات التركية، أهدافا بطلقات مدفعية على حدود المنطقة".

وكان رئيس الأركان العامة في تركيا الجنرال هولوسي عكار قد أعلن في 21 كانون الثاني / يناير الماضي أن عملية "فرع الزيتون" ستستهدف حصرا "الإرهابيين وملاجئهم وأسلحتهم ومعداتهم".

وكانت أصوات إطلاق النار مسموعة، أثناء تنفيذ هذه العملية، لسكان الحدود التركية في منطقة كيليس ومنطقة هاتاي. وشاركت الدبابات التركية، كما أشار محاورو القناة، على الأرجح، في تنفيذ العملية في المدن. ولم تكن "مقاومة" الحلفاء في قرى المنطقة، وفقا لبياناتهم، نشطة جدا.

الجدير بالذكر، أن رئاسة الأركان التركية، أعلنت أمس السبت، انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في مدينة عفرين.

وشدّدت الأركان التركية، في بيان لها، على أن العملية "تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتقافية الأمم المتحدة مع احترام "وحدة الأراضي السورية"، وأكدت أنه يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين.