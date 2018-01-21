أنقرة: يجب تطهير باقي مناطق سوريا والعراق وجبال تركيا من الإرهابيين

ونقلت وكالة "الأناضول" عن جاويش أوغلو قوله "مثلما بدأت تركيا أمس بتطهير عفرين من الإرهابيين عبر عملية غصن الزيتون، يجب تطهير باقي مناطق سوريا والعراق وجبال تركيا منهم".
#عاجل| جاويش أوغلو: مثلما بدأت #تركيا أمس بتطهير #عفرين من الإرهابيين عبر عملية "#غصن_الزيتون" يجب تطهير باقي مناطق #سوريا و #العراق وجبال تركيا منهم pic.twitter.com/RCb9XfNnNR— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 21, 2018
وكان الجيش التركي قد أعلن، اليوم، بدء العملية البرية في عفرين السورية ضد القوات الكردية، قائلا "عملية غصن الزيتون البرية مستمرة حسب الخطة المرسومة لها".
القوات الجوية التركية تواصل تحركاتها ضمن إطار "#غصن_الزيتون"https://t.co/QqOeUZmNPk pic.twitter.com/nGrVjVg1XQ— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 21, 2018
إلا أن وحدات حماية الشعب الكردية قد نفت، في وقت سابق، دخول الجيش التركي إلى عفرين، قائلة "القوات التركية وحلفاؤها حاولوا عبور الحدود إلى عفرين ولكن فشلوا بعد اشتباكات ضارية".
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