أنقرة: يجب تطهير باقي مناطق سوريا والعراق وجبال تركيا من الإرهابيين

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني، إنه يجب تطهير باقي مناطق سوريا والعراق وجبال تركيا من الإرهابيين، وذلك بعد بدء العملية العسكرية التركية في عفرين.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن جاويش أوغلو قوله "مثلما بدأت تركيا أمس بتطهير عفرين من الإرهابيين عبر عملية غصن الزيتون، يجب تطهير باقي مناطق سوريا والعراق وجبال تركيا منهم".

​وكان الجيش التركي قد أعلن، اليوم، بدء العملية البرية في عفرين السورية ضد القوات الكردية، قائلا "عملية غصن الزيتون البرية مستمرة حسب الخطة المرسومة لها".

​إلا أن وحدات حماية الشعب الكردية قد نفت، في وقت سابق، دخول الجيش التركي إلى عفرين، قائلة "القوات التركية وحلفاؤها حاولوا عبور الحدود إلى عفرين ولكن فشلوا بعد اشتباكات ضارية".