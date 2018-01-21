فرنسا تدعو لجلسة طارئة بمجلس الأمن ووقف إطلاق النار في عفرين

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في سوريا بعد أحداث عفرين وإدلب.

وطالب لو دريان بوقف إطلاق النار بشكل كامل في سوريا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من دون شروط مسبقة.

وكانت رئاسة الأركان التركية، أعلنت أمس السبت، انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في مدينة عفرين.

وشدّدت الأركان التركية، في بيان لها، على أن العملية "تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتقافية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية"، وأكدت أنه يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين.

© Sputnik. Ashraf Kamal مصر: العمليات العسكرية التركية في عفرين انتهاك جديد للسيادة السورية

وأرسل الجيش التركي، مساء أمس السبت، تعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأناضول، أن التعزيزات وصلت بلدة "ريحانلي" في هطاي، وتضمنت دبابات و3 حافلات تحمل عناصر من الوحدات الخاصة "كوماندوز"، مضيفاً أن التعزيزات تأتي عقب بدء عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، في مدينة "عفرين" شمال غربي سوريا.

وقالت الوكالة التركية الرسمية، إن قوات "الجيش السوري الحر"، أطلقت اليوم الأحد، 21 يناير/كانون الثاني، عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة عفرين الخاضعة لاحتلال عناصر "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابية، مؤكدة أن الوحدات، التي تدعمها القوات التركية في عملية غصن الزيتون، بدأت بالتقدم داخل مدينة عفرين بريف محافظة حلب شمال سوريا.