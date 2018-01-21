إثيوبيا ترفض مقترحا مصريا بشأن سد النهضة

وأكد ديسيلين، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية ، أمس السبت، 20 يناير/كانون الثاني، أن بلاده لا تقبل تحكيم طرف آخر في مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية ما دامت هناك فرصة لدى بلاده ومصر والسودان في حل الخلافات العالقة.

وأشار إلى ضرورة إدراك الجانب المصري الأهداف التنموية لسد النهضة، مؤكداً أنه لن يتسبب في ضرر بحياة الشعب المصري.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي غادر القاهرة، الجمعة الماضية، بعد زيارة استغرقت يومين ترأس خلالها وفد بلاده في فعاليات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية الإثيوبية المشتركة.

وكان موقع "اليوم التالي" السوداني، قال، أمس السبت، إن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريام ديسالين، تقدم بمقترح للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته للقاهرة مؤخراً. وأضاف الموقع السوداني، أن الاقتراح عبارة عن عقد قمة ثلاثية بين رؤساء الدول الثلاث (مصر- إثيوبيا- السودان) على هامش القمة الخاصة بالاتحاد الإفريقي، التي ستعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الشهر الجاري، لمناقشة القضايا العالقة.