طهران: نأمل من أنقرة إنهاء عملياتها العسكرية في عفرين بشكل سريع

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني، إن طهران تأمل من أنقرة إنهاء عملياتها العسكرية في عفرين بشكل سريع.

© Sputnik. Michael Klimentyev الأسد: العدوان التركي على عفرين لا يمكن فصله عن سياسية أنقرة الداعمة للإرهاب

كما أعربت طهران، بحسب وكالة " فارس " الإيرانية، عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية "غصن الزيتون" في عفرين شمالي سوريا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن ايران تتابع عن كثب وقلق التطورات الجارية في مدينة عفرين السورية، داعيا تركيا للبقاء ملتزمة بعملية الحل السياسي للازمة السورية.

وكان الجيش التركي قد أعلن، اليوم، بدء العملية البرية في عفرين السورية ضد القوات الكردية، قائلا "عملية غصن الزيتون البرية مستمرة حسب الخطة المرسومة لها".

إلا أن وحدات حماية الشعب الكردية قد نفت، في وقت سابق، دخول الجيش التركي إلى عفرين، قائلة "القوات التركية وحلفاؤها حاولوا عبور الحدود إلى عفرين ولكن فشلوا بعد اشتباكات ضارية".