مقتل سوري وإصابة 32 في هجوم صاروخي على الريحانية التركية الحدودية مع سوريا

من جهتها نقلت قناة تلفزيونية تركية عن رئيس بلدية الريحانية مقتل سوري وإصابة 32 في الهجوم الصاروخي، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
كما نقلت رويترز ما قاله نائب رئيس الوزراء التركي من معلومات عن إصابة بلدة الريحانية الحدودية التركية بصاروخ أطلق عبر الحدود السورية.
ونقلت قناة تلفزيون "إن.تي.في" التركية عن رئيس بلدية الريحانية الحدودية التركية قوله إن صاروخا أطلق عبر الحدود من سوريا أصاب البلدة اليوم الأحد مما أدى إلى مقتل سوري وإصابة 32 شخصا.
وقال بكير بوزداج نائب رئيس الوزراء التركي للصحفيين أيضا في اسطنبول إن الريحانية أصيبت بصاروخ أطلق عبر الحدود السورية. بحسب رويترز.
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