مقتل سوري وإصابة 32 في هجوم صاروخي على الريحانية التركية الحدودية مع سوريا

قالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" إن 3 قذائف سقطت على مدينة الريحانية التركية مصدرها الأراضي السورية مما أدى لإصابة شخص ووقوع أضرار مادية.

© REUTERS/ Kayhan Ozer أردوغان: لن نتراجع خطوة واحدة عن عملية عفرين شمال سوريا

أنطاكيا — سبوتنيك . وأفادت المصادر، اليوم الأحد، بأن "القذائف سقطت على حي أدا بوجاك بمركز المدينة"، وأسفرت عن "إصابة شخص بجروح طفيفة وإلحاق أضرار بالمباني والسيارات".

من جهتها نقلت قناة تلفزيونية تركية عن رئيس بلدية الريحانية مقتل سوري وإصابة 32 في الهجوم الصاروخي، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

كما نقلت رويترز ما قاله نائب رئيس الوزراء التركي من معلومات عن إصابة بلدة الريحانية الحدودية التركية بصاروخ أطلق عبر الحدود السورية.

ونقلت قناة تلفزيون "إن.تي.في" التركية عن رئيس بلدية الريحانية الحدودية التركية قوله إن صاروخا أطلق عبر الحدود من سوريا أصاب البلدة اليوم الأحد مما أدى إلى مقتل سوري وإصابة 32 شخصا.

وقال بكير بوزداج نائب رئيس الوزراء التركي للصحفيين أيضا في اسطنبول إن الريحانية أصيبت بصاروخ أطلق عبر الحدود السورية. بحسب رويترز.