رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره الإيراني القضايا الأمنية في سوريا

بحث رئيس هيئة أركان الجيش التركي مع نظيره الإيراني، اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني، القضايا الأمنية في سوريا ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

© AFP 2018/ WOLFGANG KUMM المقاتلات التركية تدمر 45 هدفا في غارات على مدينة عفرين

أنطاكيا- سبوتنيك وذكر بيان لهيئة الأركان التركية أن "رئيس الأركان التركي خلوصي أكار يتبادل الآراء هاتفيا مع نظيره الإيراني محمد باقري حول الأوضاع الأمنية في سوريا والتعاون في مكافحة الإرهاب".

وكان الجيش التركي قد أعلن، اليوم، بدء العملية البرية في عفرين السورية ضد القوات الكردية، قائلا "عملية غصن الزيتون البرية مستمرة حسب الخطة المرسومة لها".

إلا أن وحدات حماية الشعب الكردية قد نفت، في وقت سابق، دخول الجيش التركي إلى عفرين، قائلة "القوات التركية وحلفاؤها حاولوا عبور الحدود إلى عفرين ولكن فشلوا بعد اشتباكات ضارية".